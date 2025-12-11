Из-за беспилотной атаки на Москву в аэропорту Уфы задерживаются десятки рейсов

Сейчас в московских аэропортах отменены, задержаны или развернуты в общей сложности 133 рейса. По информации онлайн-табло аэропорта Уфы, статус «задержан» получили несколько рейсов в Москву, выполняемых авиакомпаниями Utair (два рейса), «Победа» (два рейса) и «Аэрофлот» (один рейс). Один рейс «Аэрофлота» в столицу был отменен полностью. Также перенесено время вылета в Новый Уренгой и Екатеринбург.