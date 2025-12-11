Из-за беспилотной атаки на Москву в аэропорту Уфы задерживаются десятки рейсов

Массовая атака беспилотников на Москву и область, произошедшая ночью, привела к сбоям в работе авиационного сообщения по всей стране. Так, из-за введенных ограничений во всех столичных аэропортах задержки и отмены коснулись и уфимского авиаузла.
Сейчас в московских аэропортах отменены, задержаны или развернуты в общей сложности 133 рейса. По информации онлайн-табло аэропорта Уфы, статус «задержан» получили несколько рейсов в Москву, выполняемых авиакомпаниями Utair (два рейса), «Победа» (два рейса) и «Аэрофлот» (один рейс). Один рейс «Аэрофлота» в столицу был отменен полностью. Также перенесено время вылета в Новый Уренгой и Екатеринбург.
Задерживаются и прибывающие в Уфу самолеты из Москвы. В списке рейсы перевозчиков «Победа» (два рейса), Utair, «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» (по одному рейсу). Кроме того, ожидается задержка рейсов, следующих из Сургута и Нового Уренгоя. Один рейс «Аэрофлота» из Москвы в Уфу был отменен.
