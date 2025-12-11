Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комбриг ВСУ довел до смерти украинскую военнослужащую

Комбриг ВСУ в Сумской области довел подчиненную военнослужащую до сердечного приступа, после чего она скончалась в госпитале. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Инцидент произошел на командном пункте 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны Украины.

Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа украинскую военную.

Комбриг ВСУ в Сумской области довел подчиненную военнослужащую до сердечного приступа, после чего она скончалась в госпитале. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Инцидент произошел на командном пункте 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны Украины.

«Командир бригады полковник Максим Литвиненко своим неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую-женщину делопроизводителя службы вооружения и логистики. Она скончалась в госпитале», — передает РИА Новости слова источника.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что значительная часть новобранцев, направленных для прохождения службы в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ в Сумской области, прибыла в подразделение уже с травмами и заболеваниями. Как передает RT, это стало следствием систематических избиений со стороны инструкторов и содержания личного состава в условиях, характеризуемых как бесчеловечные.