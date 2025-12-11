Орнитолог Коблик: орлы и вороны могли помочь найти Усольцевых

Кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик рассказал aif.ru, что Усольцевых в красноярской тайге в октябре могли помочь найти орлы и вороны, если следовать версии, что с семьей произошел несчастный случай.
Собеседник издания отметил, что в самом начале поисков местонахождение пропавших, если они погибли, можно было вычислить по поведению хищных птиц — воронов, орлов и или ястребов, однако потом, так как в горах выпал снег и понизилась температура воздуха, это стало практически невозможным.
«Теперь отследить местонахождение по поведению хищных птиц можно будет только весной, когда все оттает. Ни орлы, скажем, ни вороны не обладают навыками откапывать из-под снега останки, тем более они ведь замершие», — отметил Коблик.
Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок этого года. Сергей, Ирина и маленькая Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Больше никто их не видел. Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.
Ранее исследователь тайны гибели группы Дятлова Евгений Буянов заявил, что Усольцевы, скорее всего, заблудились и замёрзли. Он также допустил, кого семья могла встретить в тайге перед своим исчезновением.
Версии нечастного случая придерживаются и в Следственном комитете.