Орнитолог Коблик: орлы и вороны могли помочь найти Усольцевых

Собеседник издания отметил, что в самом начале поисков местонахождение пропавших, если они погибли, можно было вычислить по поведению хищных птиц — воронов, орлов и или ястребов, однако потом, так как в горах выпал снег и понизилась температура воздуха, это стало практически невозможным.