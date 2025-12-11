На подлёте к Москве уничтожили ещё один украинский беспилотник — 32-й по счёту

Ранее Life.ru рассказывал, что известно о массированной атаке к этому моменту. Атака началась около 00:30 ночи. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Жители Раменского, Домодедово и Истры сообщали о взрывах в небе. Задерживаются более 50 рейсов. Временные ограничения введены в аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Несколько самолётов не смогли приземлиться в Москве и ушли в Петербург. Взрывы прогремели над Тулой и городом Алексин. ПВО уничтожали ВСУшные дроны. Местные сообщают о 5−7 взрывах в небе. Серия взрывов была слышна над Ярославлем. Очевидцы сообщали, что ПВО отражала атаку БПЛА. Информации о разрушениях нет. Минимум шесть взрывов слышали жители Великого Новгорода. Сообщается о пожаре в черте города. Официальной информации пока нет.