ДТП произошло на внешней стороне 101-го км МКАД

Авария произошла в районе съезда № 102 на внешней стороне 101-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Источник: РИА "Новости"

Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.

При этом движение в районе ДТП оказалось затруднено на 1,3 километра. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

Ранее в ТиНАО водитель Volkswagen сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в районе дома 1 на Высокой улице. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

До этого один человек погиб и 13 пострадали после ДТП, произошедшего на 592-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Уточнялось, что 22-летняя девушка на машине Volkswagen выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Mercedes, в котором находились 19 человек.