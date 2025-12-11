ДТП произошло на внешней стороне 101-го км МКАД

До этого один человек погиб и 13 пострадали после ДТП, произошедшего на 592-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Уточнялось, что 22-летняя девушка на машине Volkswagen выехала на встречную полосу и врезалась в автобус Mercedes, в котором находились 19 человек.