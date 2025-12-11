Немецкий аристократ отрекся от рейхсбюргеров и обвинений в подготовке переворота

Во Франкфурте-на-Майне продолжается один из крупнейших процессов в современной истории Германии — разбирательство по делу о предполагаемом заговоре «рейхсбюргеров».
Главным фигурантом выступает 74-летний аристократ Генрих XIII принц Ройсс, которого следствие считает руководителем сети и предполагаемым претендентом на роль главы государства после планируемого переворота. На заседании принц отверг обвинения в руководстве движением.
Он признал, что «позволил втянуть себя» в сообщество, но, по его словам, участвовал в его встречах лишь как модератор и действовал «из любопытства». Ройсс заявил, что ещё до ареста понял — его и других участников обманули, после чего прекратил какое-либо участие в группе.
Планы по захвату бундестага он назвал «идиотскими» и подчеркнул, что такие идеи в действительности не обсуждались. Ройсс отрицал намерение свергать власть и заявил, что не является экстремистом и выступает против насилия.
Процесс во Франкфурте проходит параллельно с судами в Мюнхене и Штутгарте. Всего обвинения предъявлены более чем 25 предполагаемым участникам сети. Генпрокуратура ФРГ утверждает, что группа намеревалась восстановить государственное устройство Германской империи образца 1871 года, а Ройсс должен был возглавить совет заговорщиков и вести переговоры с державами-победительницами Второй мировой войны.
Адвокат принца готовит новые ходатайства об изменении меры пресечения, ссылаясь на возраст своего подзащитного, его роль в структуре и отсутствие реального состава преступления. Ранее из-под стражи была освобождена его сожительница Виталия Б., также проходящая по делу. Остальные обвиняемые остаются под арестом.
Задержания по делу «рейхсбюргеров» прошли в декабре 2022 года по всей Германии. В декабре 2023-го принцу официально предъявили обвинения в подготовке государственного переворота, а участникам группы — в создании и поддержке террористической организации, а также в государственной измене.
Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.