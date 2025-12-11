При столкновении двух машин в Челябинске пострадал 9-летний мальчик

ДТП произошло в 19:12 минувшей среды, 10 декабря, у дома № 46 на улице Гагарина. Там столкнулись японский кроссовер Toyota RAV4 под управлением 45-летнего водителя и Lada Largus, за рулём которой находился 36-летний мужчина. Пассажир второго автомобиля получил травмы.
— Автомобили получили механические повреждения, — сообщили в Госавтоинспекции по Челябинску. — Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Напомним, что в Челябинске днём ранее двух детей, которых сбили на пешеходном переходе в районе «Академ Riverside», увезли в больницу. Момент ДТП попал на видео. Дети стояли около светофора, а затем побежали через дорогу, и их сбила машина.