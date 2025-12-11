В Омской области зафиксированы новые случаи бешенства у животных

С начала 2025 года в Омской области зарегистрировано 32 неблагополучных пункта по бешенству в 10 районах и в Омске. Среди них: Омский район — восемь случаев, Горьковский — четыре, Калачинский — пять, Нижнеомский — четыре, Черлакский — два, Тюкалинский — два, Тевризский, Марьяновский, Называевский и Омск — по одному.