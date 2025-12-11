В Омской области зафиксированы новые случаи бешенства у животных

Начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко сообщил «Омскрегиону» о новых случаях бешенства в регионе. Лабораторные исследования, проведённые 9 декабря, выявили положительные результаты по четырём образцам: у собаки в Омске, у коровы в селе Новотроицк, у лисы в посёлке Андреевский и у домашней кошки в Тюкалинске.
С начала 2025 года в Омской области зарегистрировано 32 неблагополучных пункта по бешенству в 10 районах и в Омске. Среди них: Омский район — восемь случаев, Горьковский — четыре, Калачинский — пять, Нижнеомский — четыре, Черлакский — два, Тюкалинский — два, Тевризский, Марьяновский, Называевский и Омск — по одному.
Среди заражённых животных: четыре случая у кошек, девять у собак, шесть среди сельскохозяйственных животных и 13 у плотоядных животных. Для сравнения, в 2024 году в Омской области было зафиксировано 19 случаев бешенства в 18 очагах.
Региональные власти напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при взаимодействии с животными и соблюдения правил вакцинации.