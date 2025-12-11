Обнародовано, что китайские чиновники прогуливали работу с помощью масок из фото

В китайской провинции Чжэцзян обнаружили схему, по которой госслужащие квартального комитета Вэньчжоу обходили биометрическую систему контроля явки. Об этом сообщает South China Morning Post.
Чиновники распечатывали на бумаге фотографии лиц своих коллег и надевали их перед терминалом распознавания. Один сотрудник таким образом «отмечал» присутствие сразу нескольких людей, фактически прогуливающих работу. Уязвимость позволяла незаметно обходить контроль до тех пор, пока камеры видеонаблюдения не зафиксировали подмену.
Схему раскрыл мужчина по фамилии Ли, который направил жалобу в вышестоящие инстанции ещё в октябре. После проверки властям пришлось признать наличие нарушений. Официальные результаты расследования обещают опубликовать до 31 декабря.
Ранее в Японии выявили похожий по масштабу случай халатности: чиновник более 600 раз уходил в спортзал посреди рабочего дня, что означало прогулы в 80% рабочих смен.
