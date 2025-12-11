Обнародовано, что китайские чиновники прогуливали работу с помощью масок из фото

Чиновники распечатывали на бумаге фотографии лиц своих коллег и надевали их перед терминалом распознавания. Один сотрудник таким образом «отмечал» присутствие сразу нескольких людей, фактически прогуливающих работу. Уязвимость позволяла незаметно обходить контроль до тех пор, пока камеры видеонаблюдения не зафиксировали подмену.