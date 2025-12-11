В Челябинске ФСБ и СК пришли за главой отдела закупа «Ариант» Бергером

«Установлено, что подозреваемый причастен к теневому обороту зерновых культур. А именно, обладая широкими должностными полномочиями в части организации и контроля договорной работы в отделе закупа, при посредничестве третьих лиц получил от производителя сельскохозяйственных товаров, являющегося получателем субсидии в рамках реализации национального проекта, взятку в виде денежных средств за оказание в пользу последнего содействия при заключении контрактов с агрофирмой, а также покровительство по службе при проверке и приемке поставляемых товаров. Также в обязанности начальника входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.