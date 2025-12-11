Ричмонд
ПВО сбила 40 беспилотников над Калужской областью

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили минувшей ночью 40 БПЛА в Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 40 БПЛА над территорией Калужской области», — написал он в Telegram-канале.

Шапша отметил, что на местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

