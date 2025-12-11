Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 40 БПЛА над территорией Калужской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили 40 вражеских беспилотников над территорией Калужской области. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате атаки нет.

— На местах работают оперативные группы, — написал глава Калужской области в своем Telegram-канале.

Утром 11 декабря СМИ сообщили, что дрон-разведчик НАТО пролетел девять стран и ведет разведдеятельность около российской границы. Есть мнение, что летательный аппарат мог наводить беспилотники ВСУ во время ночной атаки на регионы РФ.

Днем ранее Минобороны России отчиталось, что силы ПВО сбили за ночь 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. При этом 16 БПЛА сбили над территорией Брянской области, а еще два дрона — над территорией Калужской области.

