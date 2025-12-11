Пенсионерка из Омска похитила 1 400 лотерейных билетов, но куш так и не сорвала

В Омске возбудили уголовное дело из-за кражи лотерейных билетов. Подозреваемой является 77-летняя женщина, работавшая в киоске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По предварительным данным, в течение полутора лет она систематически похищала билеты, стоимость которых варьировалась от 30 до 1 000 рублей, стирала защитный слой и, если билеты были выигрышными, тратила деньги на новые лотерейные билеты. Лишь один раз ей удалось получить сумму, превышающую 2 000 рублей.
Преступление раскрыли, когда владелец киоска провёл инвентаризацию и обнаружил недостачу 1 400 билетов на общую сумму 336 тысяч рублей. Продавщица призналась в краже, пообещала возместить ущерб и уволилась, прекратив всякое общение с работодателем. Вскоре тот обратился в полицию.
Женщина заявила, что надеялась на большой выигрыш. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).