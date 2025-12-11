Росавиация: Московские аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов

В столичных аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, которые ввели прошедшей ночью с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
24 октября в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения. 23 октября их также вводили в этих аэропортах. Позднее в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск рейсов были сняты.
Тогда же вылеты воздушных судов были приостановлены в столичном аэропорту Внуково, при этом прием рейсов на посадку проводился в штатном режиме.