Росавиация: Московские аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов

В столичных аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, которые ввели прошедшей ночью с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

24 октября в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения. 23 октября их также вводили в этих аэропортах. Позднее в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск рейсов были сняты.

Тогда же вылеты воздушных судов были приостановлены в столичном аэропорту Внуково, при этом прием рейсов на посадку проводился в штатном режиме.