40 дронов ВСУ уничтожили ночью над Калужской областью

В ночью с 10 на 11 декабря силами ПВО в Калужской области были уничтожены 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью силами ПВО в Калужской области уничтожены 40 БПЛА над территорией Калужской области», — написал он.

По словам губернатора, на местах уже работают оперативные группы. Власти региона просят также жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные сообщения региональной администрации и экстренных служб для получения оперативной информации.

Ранее в Великом Новгороде около 03:30 зафиксировали шесть взрывов. Очевидцы также сообщили о пожаре в одном из районов. По предварительным данным, сработали расчёты противовоздушной обороны. Официальных сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

