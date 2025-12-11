Житель Красноярского края сядет за убийство двоих человек из ревности

Через пару минут вышла жена убийцы. Она успела позвонить своей маме, которая жила рядом. Мама выглянула в окно и увидела, как зять гонится за дочерью, и кричала, чтобы он остановился. Но обвиняемый специально, чтобы видела мать бывшей жены, схватил женщину, повалил на землю и хладнокровно стал резать ножом. Она умоляла не убивать, но он всё равно её зарезал. Мама смотрела из окна и ничего не могла сделать.