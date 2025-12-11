Житель Красноярского края сядет за убийство двоих человек из ревности

35-летний житель Ачинска получил срок за двойное убийство из ревности. В феврале 2025 года он развёлся и приехал ночью к дому своей жены. Там он увидел машину знакомого жены, который был у неё в квартире, и из злости проколол ножом ему два колеса.
На следующий день утром он вернулся, подождал, пока этот знакомый выйдет на улицу, и напал на него в подъезде, несколько раз ударив ножом. Мужчина попытался убежать, но убийца догнал его на улице и добил. От ран тот умер прямо там.
Через пару минут вышла жена убийцы. Она успела позвонить своей маме, которая жила рядом. Мама выглянула в окно и увидела, как зять гонится за дочерью, и кричала, чтобы он остановился. Но обвиняемый специально, чтобы видела мать бывшей жены, схватил женщину, повалил на землю и хладнокровно стал резать ножом. Она умоляла не убивать, но он всё равно её зарезал. Мама смотрела из окна и ничего не могла сделать.
Суд признал его виновным в порче машины и в двух убийствах с особой жестокостью и отправил в колонию строгого режима на 19 лет 2 месяца, плюс ещё 1,5 года ограничения свободы после отсидки. Ещё он должен выплатить семьям погибших 8,8 миллиона рублей за моральный ущерб.