В краже 1 400 лотерейных билетов омская полиция заподозрила работницу киоска

В четверг, 11 декабря, областное УМВД сообщило, что в отделе полиции № 7 УМВД по городу Омску возбуждено уголовное дело о краже лотерейных билетов против бывшей сотрудницы киоска. Дело начато по заявлению владельца киоска.
В совершении преступления подозревается 77-летняя жительница Омска.
«Предварительно установлено, что фигурантка во время работы в лотерейном корнере на протяжении полутора лет похищала билеты, стоимость которых составляла от 30 до 1 000 рублей, после чего стирала защитный слой и в случае выигрыша тратила полученные незаконным путём деньги на приобретение новых билетов. Лишь единожды сумма выигрыша превысила 2 000 рублей», — отметили в ведомстве.
Махинации вскрылась, когда хозяин киоска провёл ревизию и обнаружил недостачу 1 400 билетов на сумму в 336 тысяч рублей. Уличенная продавец пообещала компенсировать ущерб, но затем уволилась и прекратила любое общение с работодателем. После этого бизнесмен обратился в полицию.
Экс-киоскерша пояснила, что надеялась сорвать крупный куш. Дело полиция возбудили по ст. 158 УК РФ.
