В Улан-Удэ ликвидировали пожар в ТЦ «Баянгол» на площади свыше 1000 кв.м

Крупный пожар в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ полностью ликвидирован спасателями. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Источник: Life.ru

По информации ведомства, открытое горение на площади 1088 квадратных метров было потушено с привлечением 92 специалистов и 23 единиц техники. Работу пожарных осложняло скрытое распространение огня в пустотах здания и наличие большого количества горючих материалов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ разгорелся крупный пожар. Люди не устраивали панику во время эвакуации, поэтому процесс прошёл довольно оперативно. Многие сумели выбраться без посторонней помощи. На пике пожара площадь возгорания оценивалась примерно в 1000 квадратных метров.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.