В Улан-Удэ ликвидировали пожар в ТЦ «Баянгол» на площади свыше 1000 кв.м

Ранее Life.ru рассказывал, что в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ разгорелся крупный пожар. Люди не устраивали панику во время эвакуации, поэтому процесс прошёл довольно оперативно. Многие сумели выбраться без посторонней помощи. На пике пожара площадь возгорания оценивалась примерно в 1000 квадратных метров.