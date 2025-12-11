Четыре человека погибли в ДТП в Жетысуской области

«По предварительным данным, водитель автомобиля KIA, двигаясь по трассе в условиях резкого ухудшения погодных условий — снежной метели, гололеда и ограниченной видимости, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota», — говорится в сообщении.