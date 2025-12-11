Четыре человека погибли в ДТП в Жетысуской области

АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Департамент полиции Жетысуской области сообщил, что на 462-м километре автодороги «Алматы-Оскемен» произошло ДТП с участием двух автомобилей.
«По предварительным данным, водитель автомобиля KIA, двигаясь по трассе в условиях резкого ухудшения погодных условий — снежной метели, гололеда и ограниченной видимости, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota», — говорится в сообщении.
В результате на месте погибли четыре человека, еще четверо с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в департаменте.
Полиция напоминает, что незначительное нарушение ПДД может привести к трагическим и необратимым последствиям.
8 декабря в Актюбинской области погибли пять человек, тогда в аварию попал автобус.