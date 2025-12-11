Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли в ДТП в Жетысуской области

Еще четверых пострадавших доставили в больницу.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Департамент полиции Жетысуской области сообщил, что на 462-м километре автодороги «Алматы-Оскемен» произошло ДТП с участием двух автомобилей.

«По предварительным данным, водитель автомобиля KIA, двигаясь по трассе в условиях резкого ухудшения погодных условий — снежной метели, гололеда и ограниченной видимости, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota», — говорится в сообщении.

В результате на месте погибли четыре человека, еще четверо с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в департаменте.

Полиция напоминает, что незначительное нарушение ПДД может привести к трагическим и необратимым последствиям.

8 декабря в Актюбинской области погибли пять человек, тогда в аварию попал автобус.