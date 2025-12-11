ПВО за ночь сбила 287 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 10 декабря текущего года до 7.00 11 декабря текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 118 БПЛА — над территорией Брянской области, 40 БПЛА — над территорией Калужской области, 40 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву, 27 БПЛА — над территорией Тульской области, 19 БПЛА — над территорией Новгородской области, 11 БПЛА — над территорией Ярославской области, 10 БПЛА — над территорией Липецкой области, шесть БПЛА — над территорией Смоленской области, по пять БПЛА — над территориями Курской и Орловской областей, четыре БПЛА — над территорией Воронежской области и два БПЛА — над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении.