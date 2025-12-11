Ричмонд
Силы ПВО ночью сбили 287 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 287 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Новость дополняется.