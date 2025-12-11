Ричмонд
В Ленинском районе Красноярска произошли сразу две аварии с участием пешеходов

В Красноярске утром 11 декабря произошли две аварии с участием пешеходов.

Источник: Комсомольская правда

Утром 11 декабря в Ленинском районе Красноярска с интервалом всего пять минут произошли две аварии с участием пешеходов. В краевой Госавтоинспекции сообщили, что оба пострадавших пересекали проезжую часть в неположенном месте в темное время суток.

Первый инцидент произошел в районе дома № 58 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий»: 32-летний водитель «КИА» допустил наезд на 72-летнюю женщину.

Чуть позже 54-летняя горожанка попала под колеса «Жигулей» на улице 26 Бакинских Комиссаров.

Пешеходов с травмами доставили в больницу.

Полицейские напоминают: пересекать проезжую часть можно только в разрешенных для этого местах.