В Иглинском районе Башкирии объявили карантин по бешенству

В Иглинском районе Башкирии введен карантин в связи с обнаружением случаев бешенства среди животных. Ограничительные меры действуют на территории села Кудеевский.
Эпизоотическим очагом признано частное подворье, расположенное на улице Советской в этом селе. Согласно распоряжению главы республики, здесь вводятся строгие правила.
На период карантина запрещается проводить лечение животных, посещать территорию посторонним людям (кроме сотрудников государственной ветеринарной службы), ввозить животных, за исключением тех, которые ранее были привиты от бешенства, организовывать выставки, ярмарки и любые другие мероприятия с участием животных.
В рамках противоэпизоотических мероприятий предписано провести вакцинацию от бешенства всех восприимчивых к этой болезни животных, а здоровых питомцев перевести на изолированное содержание. Государственному комитету по ветеринарии поручено выяснить причины и источник возникновения заболевания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.