Прокуратура проверит причины падения лифта в многоэтажке в Уфе

Глава Ленинского района Уфы Олег Котов, между тем, опроверг информацию о неисправности лифта. По его словам, был «произведен оперативный выезд администрации Ленинского района Уфы, Управления гражданской защиты по Ленинскому району Уфы и УК “Затон”». «В ходе осмотра установлена исправность лифтового оборудования, — отметил глава района. — Повреждение трубопровода горячего водоснабжения не происходило. Парение в лифте и лифтовой шахте не зафиксировано».