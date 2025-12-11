Прокуратура проверит причины падения лифта в многоэтажке в Уфе

По данным МЧС Башкирии, вчера лифт при падении пробил трубу горячего водоснабжения, и в кабину начал поступать горячий пар. Спасатели и лифтеры оперативно эвакуировали из кабины лифта двух 15-летних подростков, которые в результате ЧП не пострадали.
Глава Ленинского района Уфы Олег Котов, между тем, опроверг информацию о неисправности лифта. По его словам, был «произведен оперативный выезд администрации Ленинского района Уфы, Управления гражданской защиты по Ленинскому району Уфы и УК “Затон”». «В ходе осмотра установлена исправность лифтового оборудования, — отметил глава района. — Повреждение трубопровода горячего водоснабжения не происходило. Парение в лифте и лифтовой шахте не зафиксировано».