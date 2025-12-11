Ричмонд
В Екатеринбурге отменили или задержали почти все рейсы в Москву

Авиакомпании задержали или отменили большинство рейсов из Екатеринбурга в Москву из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства, следует из расписания аэропорта Кольцово.

Источник: Коммерсантъ

Отменены московские рейсы авиакомпаний Smartavia (5N-294) и «Аэрофлот» (SU-1413).

Как сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», время вылета рейсов перенесено на более позднее до снятия ограничений. Отправление рейсов U6−264 и U6−262 в аэропорт Домодедово перенесено на 10:30, U6−272 — на 11:00, U6−300 — на 13:15.

На 11:00 перенесен вылет рейсов DP-742 и DP-714 авиакомпании «Победа» во Внуково, самолет «Аэрофлота» по рейсу SU-1407 отправится в Шереметьево в 10:50.

Также наблюдаются задержки отправлений самолетов в Краснодар, Санкт-Петербург, Армению и Египет.

Московские аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский, Шереметьево ограничивали работу из-за атаки беспилотников — ночью вблизи Москвы силы ПВО сбили 32 БПЛА. Шереметьево не работал более восьми часов. Во Внуково и Домодедово ограничения действовали более семи часов. Сейчас ограничения на прием и выпуск самолетов сняты.

