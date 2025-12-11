Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии в машине на парковке у здания полиции нашли останки женщины

Тело 48-летней женщины нашли в автомобиле на стоянке около отделения полиции недалеко от города Вуллонгонг.

Источник: Аргументы и факты

В Австралии тело женщины нашли на парковке полицейского отделения в штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что 48-летнюю Кирстен Мориарти нашли в автомобиле на стоянке около отделения полиции недалеко от города Вуллонгонг 5 декабря. Спасти женщину было уже невозможно.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что 2 декабря Мориарти общалась с полицейскими в фойе отделения, после чего вернулась в свой автомобиль. Тело женщины оставалось в машине незамеченным в течение трех дней. Отец Мориарти предположил, что она могла обратиться в полицию из-за преследователя.

«Она считала, что ее преследуют и обратилась в полицию за помощью. Мы не знаем, что случилось потом», — сказал он.

Следователей также удивило большое количество личных вещей Мориарти в автомобиле. Это могло свидетельствовать о том, что австралийка вела бродяжнический образ жизни. Однако ее отец опроверг эту версию. Он заявил, что Мориарти получила серьезные травмы при прыжке с парашютом и находилась на домашнем лечении. Кроме того, физически она не смогла бы самостоятельно переместить из машины столько вещей.

Женщина родилась в США, а затем переехала в Австралию, где работала в газете. Она увлекалась парашютным спортом и совершила множество прыжков. Во время очередного прыжка в 2010 году Мориарти упала на высоковольтную линию, получила тяжелые увечья и перенесла 16 операций. Отец женщины заявил, что она не теряла позитивного расположения духа даже после случившегося.