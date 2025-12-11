В Австралии в машине на парковке у здания полиции нашли останки женщины

Следователей также удивило большое количество личных вещей Мориарти в автомобиле. Это могло свидетельствовать о том, что австралийка вела бродяжнический образ жизни. Однако ее отец опроверг эту версию. Он заявил, что Мориарти получила серьезные травмы при прыжке с парашютом и находилась на домашнем лечении. Кроме того, физически она не смогла бы самостоятельно переместить из машины столько вещей.