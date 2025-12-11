Полицейские выстрелами остановили автомобиль с супругами и ребенком в Приангарье

Под Иркутском нетрезвый водитель спровоцировал стрельбу по машине, в которой находились его жена и шестилетний ребенок. Полицейские целились в колеса, никто не пострадал.
Инцидент произошел в Черемховском районе на федеральной трассе «Сибирь». Экипаж дорожно-патрульной службы попытался остановить для проверки ВАЗ 21053, но водитель, решив скрыться, увеличил скорость.
Погоня с сиреной и проблесковыми маячками сопровождалась предупредительным выстрелом в воздух и стрельбой по колесам машины лихача. Только после этого он остановился.
«За рулем оказался 39-летний мужчина с признаками опьянения. От освидетельствования он отказался», — сообщили в региональном главке МВД.
В машине находились также жена и ребенок водителя, в отношении которого полицейские составили семь протоколов. Автомобиль помещен на спецстоянку.