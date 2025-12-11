Силы ПВО РФ отразили массированную ночную атаку украинских беспилотников 11 декабря

Силы противовоздушной обороны России ночью 11 декабря сбили и уничтожили над регионами страны 287 украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Так, большую часть беспилотников противника, 118 единиц, российские военные ликвидировали в Брянской области. По 40 украинских БПЛА сбиты в Калужской области и над Московским регионом, в том числе 32 дрона, летевших на Москву.
27 беспилотников ликвидированы в Тульской области, 19 — в Новгородской, 11 — в Ярославской, 10 — в Липецкой областях. Также шесть вражеских дронов российские ПВО уничтожили в Смоленской области, по пять — в Курской Орловской областях. Еще четыре БПЛА противника сбили в Воронежской и два — в Рязанской областях России.
Ранее российские силы ПВО перехватили десятки дронов ВСУ. Беспилотники сбили над пятью областями РФ. Всего вечером 10 декабря ликвидировали 37 БПЛА ВСУ.