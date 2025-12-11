Ричмонд
Облсуд оставил под арестом совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва

В Екатеринбурге оставили в силе решение об аресте миллиардера Алексея Боброва.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский областной суд оставил под арестом совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. Напомним, что миллиардера вместе с председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных задержали 23 сентября в Москве по подозрению в мошенничестве, после чего их этапировали в Екатеринбург.

На фоне этого в Екатеринбурге начался громкий процесс по иску Генпрокуратуры. Ведомство требовало обратить активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова в доход государства. Ведомство посчитало, что миллиардеры незаконно установили контроль над энергетической сферой УрФО и рядом предприятий сферы ЖКХ.

Первый иск Генпрокуратуры суд удовлетворил еще в октябре 2025 года, после этого активы бизнесменов начали передавать Росимуществу. Второй иск Ленинский районный суд удовлетворил 25 ноября 2025 года.

Органами предварительного расследования Алексей Бобров обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере». 12 ноября суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 февраля 2026 года.

Адвокатом обвиняемого с этим решением не согласился. Он просил избрать своему подзащитному более мягкую меру пресечения. Постановление было обжаловано.

— Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил решение Верх-Исетского районного суда и удовлетворил ходатайство следователя, продлив Боброву срок содержания под стражей до 15 февраля 2025 года, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что Татьяна Черных, по решению суда, также останется в СИЗО до 15 февраля 2025 года.