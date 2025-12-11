Облсуд оставил под арестом совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва

Свердловский областной суд оставил под арестом совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. Напомним, что миллиардера вместе с председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных задержали 23 сентября в Москве по подозрению в мошенничестве, после чего их этапировали в Екатеринбург.