Колледж и заправка повреждены в ходе воздушной атаки 27 дронов на Тульскую область

«В ходе отражения атаки украинских БПЛА обломками повреждено остекление одной из образовательных организаций города Алексина и помещения заправочной станции в Суворове», — пишет глава региона.
Миляев напомнил жителям: при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу звонить по номерам 01, 101 или 112. В регионе по-прежнему сохраняется опасность новых атак БПЛА.
Life.ru писал уже, что ночью взрывы гремели над Тулой и городом Алексин. ПВО уничтожали ВСУшные дроны. Местные сообщали о 5−7 взрывах в небе. Серия взрывов была слышна над Ярославлем. Очевидцы сообщали, что ПВО отражала атаку БПЛА. Информации о разрушениях нет. Минимум шесть взрывов слышали жители Великого Новгорода.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.