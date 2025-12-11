Ричмонд
Колледж и заправка повреждены в ходе воздушной атаки 27 дронов на Тульскую область

Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что к 08:00 подразделения ПВО Минобороны уничтожили 27 украинских беспилотников над Тульской областью. Пострадавших нет, однако обломки дронов повредили остекление колледжа в Алексине и помещение заправочной станции в Суворове.

«В ходе отражения атаки украинских БПЛА обломками повреждено остекление одной из образовательных организаций города Алексина и помещения заправочной станции в Суворове», — пишет глава региона.

Миляев напомнил жителям: при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу звонить по номерам 01, 101 или 112. В регионе по-прежнему сохраняется опасность новых атак БПЛА.

Life.ru писал уже, что ночью взрывы гремели над Тулой и городом Алексин. ПВО уничтожали ВСУшные дроны. Местные сообщали о 5−7 взрывах в небе. Серия взрывов была слышна над Ярославлем. Очевидцы сообщали, что ПВО отражала атаку БПЛА. Информации о разрушениях нет. Минимум шесть взрывов слышали жители Великого Новгорода.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

