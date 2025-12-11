В Челябинске начальника отдела закупа «Арианта» задержали за взятку

По версии следствия, в 2024—2025 годах он при посредничестве третьих лиц получил от директора организации — сельхозтоваропроизводителя Челябинской области взятку в крупном размере. За это он должен был лоббировать интересы организации при заключении и исполнении контрактов с агрофирмой, попустительствовать при проверках фирмы и оказывать содействие при приёмке и своевременной оплате поставляемых товаров.