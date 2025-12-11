Ричмонд
В Санкт-Петербурге потушили пожар на рынке, начавшийся накануне

В МЧС сообщили о ликвидации возгорания на рынке в Невском районе Санкт-Петербурга.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели потушили пожар в здании рынка в Санкт-Петербурге, возникший накануне вечером, сообщило ГУ МЧС РФ по городу.

Возгорание было ликвидировано в 07:44 мск, уточнили в ведомстве.

«Во взятых на месте пробах воздуха превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Причину пожара установят дознаватели МЧС РФ», — отметило управление министерства.

Огонь появился в административном двухэтажном здании на рынке на улице Дыбенко в Невском районе, распространившись на 1,5 тысячи квадратных метров. Из помещений были эвакуированы 100 человек. По последним данным, есть один погибший и один пострадавший.