В Санкт-Петербурге потушили пожар на рынке, начавшийся накануне

Спасатели потушили пожар в здании рынка в Санкт-Петербурге, возникший накануне вечером, сообщило ГУ МЧС РФ по городу.
Возгорание было ликвидировано в 07:44 мск, уточнили в ведомстве.
«Во взятых на месте пробах воздуха превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Причину пожара установят дознаватели МЧС РФ», — отметило управление министерства.
Огонь появился в административном двухэтажном здании на рынке на улице Дыбенко в Невском районе, распространившись на 1,5 тысячи квадратных метров. Из помещений были эвакуированы 100 человек. По последним данным, есть один погибший и один пострадавший.