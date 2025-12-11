В Башкирии минимальная зарплата в 2026 году вырастет до 32,9 тысячи рублей

Специфика расчета для республики заключается в двух доплатах. Первая — стандартный 15-процентный уральский коэффициент. Вторая — дополнительная надбавка в размере 5,7%, которая установлена республиканским соглашением о минимальной заработной плате. Это соглашение, действующее с 2023 года, недавно было продлено до 2028 года.