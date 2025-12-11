Во Владимирской области обломки дрона ВСУ рухнули на крышу дома

Ранее Life.ru рассказывал, что этой ночью в Великом Новгороде раздались минимум шесть взрывов, на месте одного из которых в черте города вспыхнул пожар. Тем временем в Калужской области ВСУ устроили одну из самых крупных атак за последнее время — системы ПВО за ночь сбили целых 40 украинских дронов.