Во Владимирской области обломки дрона ВСУ рухнули на крышу дома

На один из домов в Юрьев-Польском районе Владимирской области упали обломки украинского беспилотника. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Александр Авдеев.

Источник: Life.ru

Глава области сразу уточнил, что жители быстро покинули дом. Сейчас они эвакуировались в ПВЗ, их жизням ничего не угрожает.

«На одном из домов в населённом пункте Юрьев-Польского района обнаружены обломки БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Жители эвакуированы в пункт временного размещения. На месте работают оперативные службы».

Ранее Life.ru рассказывал, что этой ночью в Великом Новгороде раздались минимум шесть взрывов, на месте одного из которых в черте города вспыхнул пожар. Тем временем в Калужской области ВСУ устроили одну из самых крупных атак за последнее время — системы ПВО за ночь сбили целых 40 украинских дронов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

