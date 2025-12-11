Ричмонд
Вылет 12 рейсов из Екатеринбурга в Москву задержан или отменен

Это связано с введенными ограничениями в московском авиаузле.

Источник: Валерий Матыцин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Задержки и отмены вылета 12 рейсов в Москву наблюдаются в екатеринбургском аэропорту Кольцово, следует из онлайн-табло.

Согласно данным на табло, время вылета задержано у четырех рейсов «Уральских авиалиний» в Домодедово, трех рейсов «Победы» во Внуково и одного в Шереметьево. Задержан один рейс «Аэрофлота» в Шереметьево и отменены еще два, также был отменен рейс Smartavia в Шереметьево.

Помимо этого, были отменены два рейса UVT Aero в Калугу и Казань, также задерживается вылет двух рейсов «Аэрофлота» в Ереван и Шарм-эш-Шейх и самолета «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург.

В пресс-службе Кольцово отметили, что задержки и отмены рейсов связаны с введенными ограничениями в московском авиаузле. Для удобства пассажиров сотрудники аэропорта выдают в зоне ожидания надувные диваны и коврики, им также доступна бесплатная питьевая вода.