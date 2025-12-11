Вылет 12 рейсов из Екатеринбурга в Москву задержан или отменен

Согласно данным на табло, время вылета задержано у четырех рейсов «Уральских авиалиний» в Домодедово, трех рейсов «Победы» во Внуково и одного в Шереметьево. Задержан один рейс «Аэрофлота» в Шереметьево и отменены еще два, также был отменен рейс Smartavia в Шереметьево.