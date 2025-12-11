МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников, по поручению которых продала квартиру и лишилась денег, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Долина Л. А., поверив во все происходящее, безоговорочно согласилась действовать указаниям… Согласно указаниям… Долина Л. А. осуществила переводы денежных средств со своего расчетного счета… в общей сумме 103 990 880 рублей, большая сумма переводов осуществлена через мобильное приложение… другая часть денежных средств передана Долиной Л. А. наличными неизвестным ей лицам», — сказано в документах.
Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Судебное заседание назначено на 16 декабря.
Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.