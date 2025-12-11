СК завел уголовное дело после пожара в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ

Пожар в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ произошел в среду. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пятерым потребовалась медицинская помощь. Трое пострадавших были доставлены в больницу. Огонь охватил площадь почти в 1 тыс. кв. метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в четверг.