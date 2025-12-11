Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК завел уголовное дело после пожара в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ

В Улан-Удэ после пожара в ТЦ «Баянгол» завели дело о неосторожном обращении с огнем.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет Бурятии завел уголовное дело о неосторожном обращении с огнем после пожара площадью почти 1 тыс. кв. метров в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости.

«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело органом дознания», — рассказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем».

Пожар в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ произошел в среду. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пятерым потребовалась медицинская помощь. Трое пострадавших были доставлены в больницу. Огонь охватил площадь почти в 1 тыс. кв. метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в четверг.

Ранее сообщалось о пожаре на рынке в Петербурге. Один человек погиб.