СК завел уголовное дело после пожара в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ

Следственный комитет Бурятии завел уголовное дело о неосторожном обращении с огнем после пожара площадью почти 1 тыс. кв. метров в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости.
«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело органом дознания», — рассказали в ведомстве.
По словам собеседника агентства, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем».
Пожар в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ произошел в среду. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Пятерым потребовалась медицинская помощь. Трое пострадавших были доставлены в больницу. Огонь охватил площадь почти в 1 тыс. кв. метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в четверг.
Ранее сообщалось о пожаре на рынке в Петербурге. Один человек погиб.