В Сочи новые владельцы отключили электричество пенсионерке из-за «эффекта Долиной»

В Сочи произошел конфликт вокруг продажи жилья пенсионеркой по схеме «эффекта Долиной». Новые владельцы отключили электричество в квартире, которая формально оставалась за прежней хозяйкой после судебного разбирательства. Пенсионерка сначала продала имущество, но потом через суд вернула его себе, сообщает Shot.
Отмечается, что квартиру купила семья из Новокузнецка — Елена с мужем. Они рассчитывали на комфортное проживание у моря. Квартира продавалась три месяца за 6,5 миллиона рублей. После сделки пенсионерка обещала съехать, но перестала отвечать на звонки, и новые собственники не смогли попасть в жилье.
Пенсионерка обратилась в суд, назвав себя жертвой мошенников. Суд признал сделку недействительной, что позволило ей вернуть квартиру. Елена не сдавалась: наняла адвоката и все лето и осень пыталась урегулировать вопрос с хозяйкой, выяснив, что та работает медсестрой и пытается оформить справку о невменяемости, чтобы сохранить жилье и деньги.
В итоге Елена, действуя как официальный собственник, заключила договор с коммунальными службами и отключила электричество в квартире пенсионерки, передает Telegram-канал.
В эфире программы «Пусть говорят» народная артистка России Лариса Долина решила вернуть всю сумму Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Хотя у нее пока нет всех 112 миллионов рублей, она собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться. Кто такая Полина Лурье и чем она занимается — в материале «Вечерней Москвы».