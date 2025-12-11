В Тульской области из-за БПЛА пострадали АЗС и образовательная организация

В Тульской области в результате атаки украинских беспилотников пострадали здание образовательной организации в Алексине и заправочная станция в Суворове, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет. В ходе отражения атаки БПЛА ВСУ обломками было повреждено остекление одной из образовательных организаций Алексина и помещения заправочной станции в Суворове», — написал глава региона в мессенджерах.
Он уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили в области 27 украинских беспилотников. Такое же количество назвало и Минобороны РФ, отчитываясь о перехваченных и ликвидированных беспилотных летательных аппаратах самолетного типа Украины в период с 23:00 до 07:00 мск.