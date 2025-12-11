Ричмонд
Найден труп женщины, три дня пролежавший в авто у полицейского отделения

На стоянке отделения полиции недалеко от Вуллонгонга (Австралия) обнаружены останки 48-летней Кирстен Мориарти.

На стоянке отделения полиции недалеко от Вуллонгонга (Австралия) обнаружены останки 48-летней Кирстен Мориарти. Машина с её телом стояла у входа три дня, хотя женщина незадолго до смерти обращалась за помощью к дежурным сотрудникам.

По данным следствия, 2 декабря Мориарти заходила в фойе участка и разговаривала с полицейскими. После этого она вернулась в автомобиль, где и оставалась незамеченной до 5 декабря. Спасти её уже было невозможно. Родственники утверждают, что женщина опасалась преследования и именно поэтому пришла в отделение.

Следователи обратили внимание на большое количество личных вещей в машине. Такой набор мог указывать на жизнь вне дома, однако семья отвергла эту версию. По словам отца, Мориарти перенесла тяжёлую травму при прыжке с парашютом, прошла через 16 операций и жила в семье — сама бы она не смогла погрузить в салон такое количество предметов.

Причина смерти пока не установлена. Известно, что Мориарти родилась в США, позже переехала в Австралию и работала в печати. Долгое время занималась парашютным спортом. В 2010 году она получила серьёзные повреждения после падения на линию электропередачи, но продолжала сохранять активный настрой.

