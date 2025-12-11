Ричмонд
Житель Башкирии осужден за попытку избить участкового дубовым бруском

Суд вынес приговор мужчине, напавшему на сотрудника полиции.

Источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии выслушал приговор за нападение на полицейского.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, инцидент произошел в июле этого года. Участковый приехал в один из домов на улице Зеленой в селе Мишкино, чтобы разобраться в конфликте между бывшими супругами. В ходе разбирательства мужчина схватил тяжелый дубовый брусок и попытался ударить им полицейского по голове, но полицейский успел среагировать на угрозу и применил против нападавшего специальные средства.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора подсудимый был взят под стражу прямо в зале суда.

