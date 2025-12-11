Массированная атака на Москву сорвала 378 рейсов, самолёты экстренно сажали даже в Польше и Грузии

Более 40 самолётов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы минувшей ночью из-за плана «Ковёр». 20 следовавших во Внуково бортов вынуждены были сделать временную посадку в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Тбилиси. Ещё 12 лайнеров вместо Домодедово ушли на запасные аэродромы в Уфу, Саратов, Казань и Нижний Новгород. Один самолёт, следовавший из Аддис-Абебы, временно совершил посадку в Варшаве. 13 бортов вместо Шереметьево перенаправили в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. В Самару и Нижний Новгород были вынуждены отправиться три летевших в Жуковский борта.