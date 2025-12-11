Забыла про родителей и сына: избитая модель Анжелика Тартанова потеряла память

В интервью журналистке Ксении Собчак Ковальчук рассказала, что пострадала от издевательств со стороны детей состоятельных лиц — Артема Папазова и его друга Александра. По словам девушки, они агрессивно вели себя, запугивали ее, забрали документы и не выпускали из номера. Позднее они отвергли все обвинения и заявили, что хотели помочь девушке, которая находилась в измененном состоянии.