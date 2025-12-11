Забыла про родителей и сына: избитая модель Анжелика Тартанова потеряла память

Модель Анжелика Тартанова после тяжелого избиения оказалась в больнице и забыла о том, что у нее есть родные, включая родителей и 16-летнего сына. Ее готовят к переводу в реабилитационный центр, где специалисты будут работать над восстановлением памяти. Об этом сообщает Mash.
Врачи отмечают, что воспоминания к пациентке вернутся, но точные сроки этого процесса пока неизвестны. Тартанова попала в больницу 23 ноября с тяжелым ушибом мозга, кровоизлиянием и множественными гематомами.
За 18 дней медики стабилизировали ее состояние, однако дальнейшее лечение планируют продолжить в реабилитационном центре. Там пациентке предстоит комплексная терапия, направленная на восстановление памяти и когнитивных функций.
Тартановой уже сделали две трепанации черепа. После операций период осложнился галлюцинациями и судорогами: она срывала датчики, пыталась убежать и не отвечала на вопросы врачей, передает Telegram-канал.
