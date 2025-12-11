В Челябинской области задержали начальника отдела крупного агрохолдинга

По данным пресс-службы, УФСБ совместно со службой безопасности ООО «Агрофирма Ариант» и АО «Россельхозбанк» выявили противоправные действия начальника отдела закупа крупнейшего государственного агропромышленного холдинга. Установлено, что подозреваемый причастен к теневому обороту зерновых культур: обладая широкими должностными полномочиями в части организации и контроля договорной работы в отделе закупа, при посредничестве третьих лиц получил от производителя сельхозтоваров, являющегося получателем субсидии в рамках реализации нацпроекта, взятку в виде денежных средств за оказание в пользу последнего содействия при заключении контрактов с агрофирмой. Также за взятку он обещал покровительство по службе при проверке и приемке поставляемых товаров. Кроме того, в обязанности начальника входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации.