В Челябинской области задержали начальника отдела крупного агрохолдинга

ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек — РИА Новости. УФСБ задержало в Челябинской области начальника отдела закупа крупнейшего государственного агрохолдинга, подозреваемого в получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.
По данным пресс-службы, УФСБ совместно со службой безопасности ООО «Агрофирма Ариант» и АО «Россельхозбанк» выявили противоправные действия начальника отдела закупа крупнейшего государственного агропромышленного холдинга. Установлено, что подозреваемый причастен к теневому обороту зерновых культур: обладая широкими должностными полномочиями в части организации и контроля договорной работы в отделе закупа, при посредничестве третьих лиц получил от производителя сельхозтоваров, являющегося получателем субсидии в рамках реализации нацпроекта, взятку в виде денежных средств за оказание в пользу последнего содействия при заключении контрактов с агрофирмой. Также за взятку он обещал покровительство по службе при проверке и приемке поставляемых товаров. Кроме того, в обязанности начальника входили мониторинг рынка закупаемых товаров и услуг, контроль выполнения планов закупа и внеплановых заказов, что способствовало лоббированию интересов коммерческой организации.
«На основании представленных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности СУСК России по Челябинской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — говорится в сообщении.
По данным СУСК, в настоящее время произведен обыск по месту жительства фигуранта, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о задержании сотрудника агрохолдинга «Ариант» Максима Бергера.