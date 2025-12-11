Житель Британии расчленил жену, собаку и хомяка, а затем съел их

«Когда мы потеряли Холли, я направила всю свою энергию на то, чтобы справиться с горем. Любая помощь, которая может спасти чью-то жизнь, крайне важна. Её убийцей был человек, который, как известно, регулярно причинял вред домашним животным и убивал их. В конце концов его действия привели к тому, что он лишил жизни Холли», — заявила мать девушки — Аннетт.