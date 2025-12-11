Житель Британии расчленил жену, собаку и хомяка, а затем съел их

Житель британского Линкольна, Николас Метсон, жестоко убил домашних животных своей жены, после чего решил расчленить и съесть и свою супругу — 26-летнюю Холли Брэмли, материал из The Sun перевел aif.ru.
Как выяснило следствие, Метсон после свадьбы заставил жену ограничить общение с родственниками, а затем стал проявлять свои жестокие наклонности. Однажды девушка обнаружила, что он убил и съел ее собаку и хомяка. Она пошла в полицию, но Метсон заставил ее забрать заявление и вернуться.
Через 18 месяцев после свадьбы мужчина убил и супругу, ее постигла та же участь — он расчленил ее и хранил останки в морозилке. Однако какую-то часть сбросил в реку, после чего правоохранители начали расследование и вышли на след Метсона.
Начался судебный процесс, на котором выяснилось, что родственники всячески пытались забрать Холли, но она постоянно возвращалась к Метсону.
По словам судьи Саймона Херста, Метсон так и не смог объяснить, зачем он убил животных и жену. Он признал мужчину виновным и отправил в тюрьму на 19 лет.
Сейчас родственники девушки пытаются продвинуть «закон Холли», по которому люди, обращающиеся с жестокостью с животными, должны заноситься в специальный реестр.
«Когда мы потеряли Холли, я направила всю свою энергию на то, чтобы справиться с горем. Любая помощь, которая может спасти чью-то жизнь, крайне важна. Её убийцей был человек, который, как известно, регулярно причинял вред домашним животным и убивал их. В конце концов его действия привели к тому, что он лишил жизни Холли», — заявила мать девушки — Аннетт.
Она добавила, что будет бороться за права тех, кто сейчас находится в подобной ситуации и боится обратиться в полицию.
