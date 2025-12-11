В Прикамье работник пилорамы незаконно вырубил деревьев на 4 миллиона

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса. На скамье подсудимых окажется 55-летний житель Губахинского муниципального округа — работник пилорамы, который, по указанию арендатора лесного участка нанес ущерб государству на сумму более 4 миллионов рублей.
— С декабря 2024 года по январь 2025-го он выполнял работы по заготовке древесины и самовольно вышел за пределы отведенной делянки в районе поселка Шумихинский, — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. — В результате этого незаконно спилил 206 деревьев: березы, ели и пихты, общий объем которых составил свыше 300 кубических метров.
Вывезенные на грузовике материалы доставил на территорию пилорамы, принадлежащей его работодателю.
О незаконной рубке в полицию сообщили лесничие. В ходе проверки преступление было задокументировано, а орудие преступления — бензопила — изъята. По ходатайству следователя на грузовой автомобиль, стоимостью 2,5 миллиона рублей, который использовался для совершения преступления, наложен арест.