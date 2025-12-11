«Жильцы верхних квартир оказались в дымовой ловушке». Пожар произошел в многоэтажном доме в Могилеве

В Могилеве во время пожара жильцы квартир оказались в дымовой ловушке. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло в областном центре 10 декабря. Вечером в дежурную часть сообщили о пожаре в жилом доме на улице Первомайской.
На месте спасатели МЧС увидели открытое горение из окна квартиры на первом этаже. Во время пожара создалось плотное задымление. Жильцы горящей квартиры сами вышли на улицу, одного из них госпитализировали.
Однако в дымовой ловушке оказались жильцы вышерасположенных квартир. Их спасли сотрудники МЧС.
— С помощью масок на спасаемого работники МЧС эвакуировали трех человек. Одна женщина была госпитализирована, — прокомментировали в пресс-службе.
На пожаре работали пять единиц техники МЧС. Причина возгорания еще устанавливается.