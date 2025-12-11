В Воронеже задержали водителя экскаватора, сбившего 77-летнюю женщину

Воронежские госавтоинспекторы установили личность водителя экскаватора, который сбил 9 декабря пожилую женщину в областном центре. Напомним, авария произошла около 5 часов вечера. 77-летняя пешеход переходила дорогу в районе № 119 «А» по улице 20-летия Октября не по переходу. В этот момент на нее наехал экскаватор.