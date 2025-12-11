Житель уральского поселка сжег дом с людьми за отказ впускать в гости

Следствие установило, что утром 17 мая пьяный осужденный прибыл к дому, в котором намеревался встретиться с 41-летним хозяином дома и еще одним 54-летним знакомым. Он знал, что они находятся в доме, так как общался с ними незадолго до прибытия. Фигурант постучал в дверь, но они не стали впускать его, из-за чего он разозлился и решил убить знакомых. Для этого он зажигалкой поджег плед на крыльце — так единственный выход оказался бы заблокирован огнем, поэтому находившиеся в доме могли бы неизбежно погибнуть. После поджога осужденный скрылся, однако 54-летний знакомый смог выбраться из охваченного пожаром дома, а хозяин дома погиб. Дом и имущество были уничтожены — собственникам причинен ущерб примерно на 800 тыс. руб.