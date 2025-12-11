Забыла сына и родителей: Избитая в Москве модель чуть не сбежала из клиники после трепанаций

Сперва знакомые и подписчики Анжелики Тартановой обнаружили, что она давненько ничего не выкладывала в соцсети, хотя является большой их любительницей и часто делает посты. Оказалось, что модель лежит в больнице с тяжёлыми травмами головы и шеи, из-за которых она не может вымолвить ни слова. На фоне этого у девушки началась амнезия.